W dniach 8-11 listopada 2025 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie w związku z długim weekendem.

W poniedziałek, 10 listopada, większość linii miejskich będzie kursować według sobotnich rozkładów jazdy, co oznacza, że część połączeń zostanie zawieszona.

W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, pojazdy KMK będą kursować według świątecznych rozkładów. Dodatkowo od 8 listopada zostanie zamknięta dla ruchu ul. Dobrego Pasterza na odcinku od ul. Bohomolca do Ronda Barei.

Kraków. W długi weekend zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Długi weekend listopadowy to dla wielu osób czas odpoczynku i wyjazdów. Dla tych, którzy zostają w Krakowie lub planują odwiedzić miasto, kluczowe będą informacje o kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ogłosił szczegółowy plan zmian, które wejdą w życie już w sobotę, 8 listopada, i potrwają do wtorku, 11 listopada. Pasażerowie muszą przygotować się na spore utrudnienia, zwłaszcza w poniedziałek, który mimo że jest dniem roboczym, będzie traktowany wyjątkowo.

W sobotę, 8 listopada pojazdy KMK Kraków będą kursować według standardowych sobotnich rozkładów jazdy. Dodatkowym utrudnieniem, niezwiązanym bezpośrednio z weekendem, będzie wyłączenie ruchu na ulicy Dobrego Pasterza na odcinku od ul. Bohomolca do Ronda Barei.

W niedzielę, 9 listopada, komunikacja miejska będzie funkcjonować zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy. Pojawi się jednak istotna zmiana dotycząca dwóch popularnych linii tramwajowych. Linie 50 i 52 będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy, z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień. Co ważne, wszystkie kursy linii 50 zostaną zrealizowane na trasie do pętli Borek Fałęcki.

Prawdziwa rewolucja w rozkładach czeka nas jednak w poniedziałek, 10 listopada. Choć dla wielu będzie to normalny dzień pracy, linie tramwajowe i autobusowe miejskie będą kursować według sobotnich rozkładów jazdy. Oznacza to rzadsze kursy i spore zmiany. Od tej reguły przewidziano jednak liczne wyjątki.

Linia tramwajowa 11 pojedzie według specjalnego rozkładu w godzinach ok. 6:00 – 18:00 co 20 minut.

Linie tramwajowe 50 i 52 również będą miały specjalny rozkład, kursując co 10 minut od wczesnych godzin porannych.

Niektóre linie autobusowe, w tym 104, 109, 110, 133, 135, 149, 155, 160, 171, 180 i 198, pojadą według powszedniego rozkładu jazdy.

Na trasy linii 106, 125, 128, 136, 138, 163 i 195 wyjadą autobusy wielkopojemne.

Co istotne, linie aglomeracyjne będą kursować według powszednich rozkładów jazdy.

Te tramwaje i autobusy nie wyjadą na trasy

Najważniejszą informacją dla wielu pasażerów będzie fakt, że w poniedziałek, 10 listopada, część linii zostanie całkowicie zawieszona. W związku z obowiązywaniem sobotniego rozkładu jazdy, na przystankach na próżno będzie można czekać na pojazdy następujących linii: 75, 116, 127, 132, 156, 420, 433, 475, 494 oraz 572. To linie, które standardowo nie kursują w soboty, dlatego w ten poniedziałek również nie pojawią się na ulicach Krakowa.

We wtorek, 11 listopada, czyli w Narodowe Święto Niepodległości, komunikacja miejska powróci do normalnego funkcjonowania dla dni świątecznych. Wszystkie linie będą kursować według świątecznych rozkładów jazdy bez dodatkowych zmian.

Jak podaje ZTP w Krakowie, linie nocne przez cały długi weekend będą jeździć bez zakłóceń, według stałych zasad dla danej nocy. Przed podróżą warto jednak dokładnie sprawdzić aktualny rozkład na stronie internetowej przewoźnika.

