Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przygotował projekt uchwały o zakazie używania w mieście fajerwerków i petard hukowych.

Decyzja jest odpowiedzią na wyniki ankiety, w której 75% z ponad 10 tys. mieszkańców opowiedziało się za wprowadzeniem takiego ograniczenia.

Przepisy zakazujące fajerwerków mają zacząć obowiązywać od przyszłego roku, po przegłosowaniu przez radnych.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski we wtorek, 4 listopada ogłosił, że przygotował projekt uchwały wprowadzającej w mieście zakaz używania fajerwerków i petard hukowych. To odpowiedź na głos mieszkańców, którzy wyrazili swoją opinię za pośrednictwem platformy mKraków. W badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy osób, a jego wyniki nie pozostawiają żadnych złudzeń co do woli krakowian. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 75 procent, opowiedziała się za przyjęciem uchwały ograniczającej użycie materiałów pirotechnicznych. Jedynie 24 procent uznało taki krok za ograniczenie wolności obywatelskiej.

Mieszkańcy nie tylko chcą zakazu, ale preferują, aby był on stały, a nie tylko okresowy. Jak podkreślił prezydent Miszalski, wyniki są „miażdżące, bo ponad 70 proc. mieszkańców uznało, że zakaz musi zostać wprowadzony”.

Projekt uchwały jego autorstwa ma w najbliższym czasie trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa. Jeśli radni poprą inicjatywę, nowe przepisy wejdą w życie od przyszłego roku. Wobec tego w trakcie najbliższego Sylwestra odpalanie fajerwerków będzie jeszcze możliwe.

Kraków pójdzie w ślady Zakopanego

Kraków nie jest pierwszym miastem w Małopolsce, które decyduje się na taki krok. Prezydent Miszalski powołał się na przykład Zakopanego, gdzie podobna uchwała obowiązuje już od grudnia 2019 roku. W stolicy Tatr zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych dotyczy miejsc publicznie dostępnych, takich jak ulice, place czy skwery, ale nie obejmuje ogrodzonych posesji prywatnych. Prawdopodobnie podobne rozwiązanie zostanie zastosowane w Krakowie.

