Horror na torach pod Krakowem. Kobieta potrącona przez pociąg

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-04 17:00

Do potwornej tragedii doszło we wtorkowe popołudnie, 4 listopada, w miejscowości Staniątki (powiat wielicki). "Gazeta Krakowska" podaje, że około godziny 15:00 pędzący pociąg InterCity relacji Bohumin – Przemyśl Główny potrącił kobietę. Obrażenia okazały się śmiertelne, ofiara zginęła na miejscu. Ruch na odcinku Kraków – Tarnów został sparaliżowany.

  • We wtorek, 4 listopada, w Staniątkach (powiat wielicki) pociąg InterCity śmiertelnie potrącił kobietę.
  • Do zdarzenia doszło około godziny 15:00, a poszkodowana zginęła na miejscu.
  • Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Kraków – Tarnów.

Koszmar na torach w Staniątkach. Kobieta zginęła pod kołami pędzącego pociągu

Wtorkowe (4 listopada) popołudnie zamieniło się w prawdziwy horror dla mieszkańców i podróżnych w rejonie Staniątek. Z nieznanych na ten moment przyczyn, pod kołami pociągu InterCity znalazła się kobieta. Siła uderzenia była tak duża, że nie miała ona najmniejszych szans na przeżycie. Na miejscu tragedii, pod nadzorem prokuratora, pracują policjanci, którzy starają się ustalić dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

Na miejscu tragedii pracują wszystkie służby, w tym prokurator – przekazał w rozmowie z "Gazetą Krakowską" podkom. Paweł Tomasik z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Funkcjonariusze prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, które mają na celu wyjaśnienie, czy było to nieszczęśliwe zdarzenie, czy też doszło do niego z innych przyczyn. Na ten moment śledczy nie zdradzają szczegółów postępowania.

Gigantyczne utrudnienia dla pasażerów

Wypadek w Staniątkach spowodował lawinę problemów dla setek pasażerów. Kluczowa dla regionu trasa kolejowa Kraków – Tarnów została częściowo zablokowana. Jak informują Koleje Małopolskie, ruch na odcinku Podłęże – Kłaj odbywa się po jednym torze, co generuje potężne opóźnienia.

W związku ze zdarzeniem pociągi na odcinku Podłęże – Kłaj kursują po jednym torze – poinformowały Koleje Małopolskie. Przewoźnik ostrzega, że pociągi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA3), kursujące w obu kierunkach, mogą być opóźnione nawet o 30 minut.

Pasażerowie pociągu InterCity, który uczestniczył w śmiertelnym wypadku, utknęli na wiele godzin. Dopiero około godziny 17:00 podstawiono dla nich zastępcze wagony, którymi mogli kontynuować swoją podróż do Przemyśla. Policja przewiduje, że utrudnienia na torach mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Pasażerowie planujący podróż na tej trasie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników i liczyć się z możliwymi zmianami w rozkładzie jazdy.

