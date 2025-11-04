Porwanie w centrum Olkusza! 42-latek wciągnięty do auta na oczach świadków

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymali osoby podejrzane o porwanie 42-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego. Do zdarzenia doszło w piątek, w godzinach popołudniowych, w centrum Olkusza.

Jak ustalili policjanci, napastnicy działali zdecydowanie i bez wahania – podjechali samochodem, po czym siłą wciągnęli mężczyznę do środka pojazdu. Auto natychmiast odjechało z miejsca zdarzenia. Świadkowie, którzy byli świadkami porwania, powiadomili służby ratunkowe.

Dzięki błyskawicznej reakcji i współpracy policjantów z kilku jednostek, funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość ofiary oraz miejsce, do którego została wywieziona. Mundurowi dotarli również do osób, które mogły mieć związek z tym niebezpiecznym zdarzeniem.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę, byłą partnerkę pokrzywdzonego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów bezprawnego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 189 Kodeksu karnego.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanych mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym. Kobieta, po przesłuchaniu, została zwolniona.

Pokrzywdzonego odnaleziono cały i zdrowy na terenie powiatu pruszkowskiego.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Olkuszu.