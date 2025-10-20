Kiermasz Pogranicza Kultur w Krakowie. Święto regionalnej kuchni, rzemiosła, muzyki i tańca

W Krakowie rozpoczął się 21. Kiermasz Pogranicza Kultur. To święto rzemiosła, muzyki, tańca, a przy okazji okazja do skosztowania tradycyjnej polskiej kuchni. Kiermasz potrwa do 26 października. Odbywa się na Małym Rynku.

Trwa Kiermasz Pogranicza Kultur w Krakowie

To już 21. odsłona tej cyklicznej imprezy w Krakowie! Tym razem na mieszkańców i turystów ze swoimi produktami czeka 56 wystawców i rzemieślników z Małopolski, Polski a nawet z Litwy. Oferują i prezentują swoje ręcznie wykonywane produkty, począwszy od unikatowej biżuterii i tkanin, przez rzeźby, hafty i koronki, po ceramikę oraz przedmioty codziennego użytku inspirowane sztuką ludową.

Pogranicze to przestrzeń nieustannego spotkania – miejsce, gdzie tradycja uczy dialogu, a różnorodność rodzi nowe formy piękna. Kiermasz Pogranicza Kultur jest właśnie takim żywym laboratorium spotkań: pomiędzy twórcami i odbiorcami, między przeszłością a teraźniejszością. To także przypomnienie, że Kraków od zawsze był centrum wymiany idei, rzemiosła i sztuki, a dziś nadal potrafi inspirować do budowania wspólnoty opartej na szacunku i ciekawości wobec innych – mówi Michał Czerski, prezes IMAGO Centrum Sztuki Ludowej.

Przy okazji organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w przygotowanych warsztatach. Są zajęcia z garncarstwa, zabawkarstwa ludowego, rzeźby w drewnie, koronkarstwa klockowego, haftu krakowskiego, odlewnictwa artystycznego, a także kreatywne warsztaty tematyczne, takie jak tworzenie dyniowych świeczników, jesienne malowanie toreb, druk stemplowy na tkaninach czy biżuteria z piór. Harmonogram zajęć można znaleźć obok sceny lub na stronie internetowej.

