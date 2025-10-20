Te widoki zdobywają internet! Polska złota jesień w najlepszej odsłonie

Piękna złota jesień w Krakowie

Zdjęcia z krakowskich Plant, skąpanych w żółtych, czerwonych, brązowych i pomarańczowych liściach są viaralem internetu. Każdy chce je mieć! Nic dziwnego, zwłaszcza, że słoneczna pogoda zachęca do spacerów. Jesienny Kraków cieszy oko ie tylko dorosłych!

Dzieci także mają teraz niezłą zabawę, chętnie obsypują się zebranymi liśćmi, szukają kasztanów, które wciąż spadają z drzew. Nie wolno zwlekać z jesiennym spacerem. W listopadzie rozpocznie się wielkie sprzątanie. Część liści, które już spadły z drzew zostanie zgrabiona, pozostałe zostaną do wiosny po to, by uległy rozkładowi i wzbogaciły glebę w substancje organiczne. Część z nich stworzy też naturalne warunki dla małych zwierząt np. jeży.

Grabienie przyjazne przyrodzie

Jesień to czas spadających liści, które zmieniają krajobraz miast i parków. Jednak nie wszędzie liście są sprzątane w jednakowy sposób – wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej.

– Wzorem lat ubiegłych grabienie nie będzie się odbywało w jednakowy sposób na wszystkich terenach. W miejscach reprezentacyjnych oraz często użytkowanych np. na placach zabaw, trawniki będą grabione na bieżąco, tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników. Tereny takie jak pasy drogowe, tereny osiedlowe tereny parkowe wzdłuż alejek, będą grabione w okresie jesieni jednokrotnie, z ograniczeniem grabienia w strefach pod drzewami czy krzewami. W takich miejscach liście pozostaną na trawnikach do wiosny. Część z nich ulegnie rozkładowi wzbogacając glebę w substancje organiczne. Cześć liści będzie również spryzmowana w miejscach ustronnych i zacisznych, tak aby umożliwić małym zwierzętom przezimowanie. Wyjątek stanowić będę miejsca, w których rosnące drzewa czy krzewy zostały zaatakowane przez szkodniki i choroby. W takich obszarach liście będą bezwzględnie grabione – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

