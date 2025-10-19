Rewolucja w Krakowie. Robią graffii, ale nie będą ścigani. Jest jeden warunek

Artyści uliczni mają nową przestrzeń, gdzie mogą pokazać mieszkańcom swoje umiejętności w sprawnym posługiwaniu się sprayem! Wszyscy miłośnicy malowania graffiti teraz mogą je legalnie i za darmo tworzyć na estakadzie kolejowej na Kazimierzu, Zabłociu i w Bronowicach. Jest jeden warunek: bez wulgaryzmów i obscenicznych treści. To na razie początek, wkrótce pojawi się więcej miejsc, gdzie zagości sztuka street art'u.

Legalne graffiti w Krakowie

W Krakowie ruszył projekt KRK Walls. Polega on na bezpłatnym udostępnieniu artystom ulicznym terenów pod niedawno wybudowaną estakadą kolejową oraz innych. Wybrano kilka lokalizacji i przekazano pod wykonanie legalnego graffiti.

Pierwsze prace już ozdobiły filary wiaduktu, który biegnie wzdłuż ulicy Starowiślnej. Kolejne udostępnione miejsce to elewacje miejskich budynków przy ulicy Zabłocie 9 oraz 11. Miłośnicy street art'u mają do dyspozycji także przestrzeń w Bronowicach.

Będą w każdej dzielnicy

Pomysłodawcą projektu jest artysta Artur Wabik, współzałożyciel Muzeum Komiksu w Krakowie. A nad jego realizacją czuwa specjalny miejski zespół, powołany do spraw murali, który będzie wyznaczał kolejne lokalizacji i włączał je do projektu, tak aby przestrzeń dla grafficiarzy pojawiła się w każdej dzielnicy miasta.

Dzięki projektowi tereny pod estakadą kolejową zyskały nowe oblicze. – W Krakowie wspieramy sztukę uliczną, legalne murale będą wzbogacać przestrzeń i opowiadać historię lokalnych społeczności – powiedział podczas inauguracji projektu Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Legalne graffiti w Krakowie

Legalne graffiti w polskich miastach

Graffiti może być zarówno formą artystycznego wyrazu, jak i aktem wandalizmu — zależy głównie od tego, czy powstaje legalnie. W odpowiedzi na rosnącą popularność sztuki ulicznej oraz potrzebę uporządkowania przestrzeni miejskiej, wiele polskich miast wyznacza specjalne „strefy wolnego graffiti”, gdzie malowanie jest dozwolone i zachęcane. Tworzenie wyznaczonych miejsc na graffiti daje artystom możliwość wyrażania siebie w sposób legalny i bez obaw o konsekwencje prawne. Miasta też zyskują - zamiast walki z nielegalnymi malunkami na elewacjach, kamienicach czy zabytkach, mogą promować estetyczne, kontrolowane projekty artystyczne. Podobne projekty powstały już w Warszawie i Gdańsku.

