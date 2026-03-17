Kierowcy w Krakowie zaparkują za darmo w niedziele. Jest jeden ważny haczyk

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-17 12:53

Aleksander Miszalski proponuje nowelizację zasad postoju w krakowskiej strefie płatnego parkowania. Planowane jest podwojenie liczby dni wolnych od opłat postojowych. Dodatkowy bonus w postaci bezpłatnych niedziel trafi do posiadaczy Karty Krakowskiej. Jeżeli miejscy radni poprą te rozwiązania, przepisy zaczną obowiązywać od 30 kwietnia.

Nowe zasady parkowania w Krakowie. Co proponuje Aleksander Miszalski?

Prezydent Aleksander Miszalski wyszedł z inicjatywą przebudowy zasad obowiązujących w krakowskiej strefie płatnego parkowania. Kluczową korzyścią dla zmotoryzowanych ma być dwukrotne zwiększenie puli dni zwolnionych z opłat. Lista świąt wolnych od biletów parkingowych rozrośnie się do czternastu pozycji.

  • 1 stycznia – Nowy Rok;
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
  • drugi dzień Wielkiej Nocy;
  • 1 maja – Święto Państwowe;
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek;
  • dzień Bożego Ciała;
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych;
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Z bezpłatnego postoju w niedziele skorzystają wyłącznie osoby posiadające status Karty Krakowskiej. Przywilej ten obejmie mieszkańców zameldowanych pod Wawelem oraz tych, którzy rozliczają swoje podatki w krakowskich urzędach skarbowych, wskazując to miasto jako swoje miejsce zamieszkania.

"Projektodawca, chcąc zachęcić mieszkańców do rozliczania podatków w Krakowie, wprowadza kolejną preferencję na ich rzecz, zgodnie z którą osoby uprawnione z tytułu Karty Krakowskiej zyskają możliwość darmowego parkowania w niedziele w podstrefie A OPP (projektowany § 1 pkt 3 lit. c). W związku z tym wprowadza się definicję posiadacza statusu Karty Krakowskiej (projektowany § 1 pkt 1), jako osoby uprawnionej do korzystania z Karty Krakowskiej, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1102 i 3248)" - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu uchwały.

Ważną modyfikacją jest również wydłużenie czasu na opłacenie parkowania z dotychczasowych 7 do 10 minut. Zmiana ta wynika z powiększania Obszaru Płatnego Parkowania i przenoszenia parkometrów, co miejscami skutkuje rzadszym ich rozmieszczeniem.

Koszty darmowego parkowania dla Krakowa. Miliony złotych w grze

Realizacja tych planów przyniesie konkretne koszty dla budżetu Krakowa. Brak opłat w dni świąteczne uszczupli miejską kasę o ok. 2,5 - 3 mln zł rocznie, a bezpłatne niedziele dla posiadaczy Karty Krakowskiej to wydatek rzędu 2 mln zł. W sumie miasto straci od 4,5 do 5 mln zł. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać 30 kwietnia 2026 roku, o ile Rada Miasta przyjmie odpowiednią uchwałę.

