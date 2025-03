Czy 19 marca trzeba iść do kościoła? Uroczystość św. Józefa to święto nakazane

Krakowski samorząd wycofał się z części założeń do uchwały o Strefie Czystego Transportu. Najważniejsza z nich dotyczy terminu uruchomienia SCT. Według najnowszej propozycji Strefa Czystego Transportu w Krakowie ma działać od 1 grudnia 2025 r. Dotychczas samorząd planował uruchomienie SCT 1 lipca 2025 r.

Zgodnie z wolą prezydenta Aleksandra Miszalskiego krakowianie bez ograniczeń będą mogli poruszać się po mieście swoimi samochodami, niezależnie czy spełniają one normy ekologiczne. Rygory SCT mają obowiązywać tylko w przypadku nowych pojazdów, choć te z zasady spełniają normy emisyjne.

Zmiany dotyczą również zakresu terytorialnego SCT. Będzie on węższy niż dotychczas planowano. Granice SCT wyznaczone zostaną maksymalnie do IV obwodnicy autostradowej, jednak – jak wynika z informacji ZTP – możliwe, że granicą będzie już III obwodnica.

- Nie jest już rozpatrywane wprowadzenie strefy na terenie całego miasta - powiedział Łukasz Franek, szef Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

ZTP chciałby, aby przez pierwsze lata wymogiem dla aut osobowych z silnikiem benzynowym (w tym LPG) był rok produkcji przynajmniej 2005 albo spełniony wymóg normy emisji nie niższej niż Euro 4. Dla diesli to, odpowiednio, minimum 2014 rok produkcji albo minimum norma emisji Euro 6. Od 1 lipca 2030 r. wymagania dla diesli zostałyby zaostrzone: wymagany byłby minimum rok produkcji 2018 albo norma emisji Euro 6dT. Wymagania dla aut z silnikiem benzynowym zostałyby bez zmian.

Opłaty za wjazd do Krakowa zostają

Na taryfę ulgową nie mogą liczyć kierowcy spoza Krakowa. Magistrat upiera się, by płacili oni za wjazd do miast, jeśli ich samochody nie będą spełniać norm ekologicznych. Stawki opłaty nie zmieniły się i wynoszą: 2,50 zł za 1 godz., 20 zł za dzień lub 500 zł za miesiąc. Jedynym ustępstwem jest ewentualne zwolnienie z opłat pacjentów, którzy przyjeżdżają do Krakowa w celach zdrowotnych. W tej sprawie magistrat rozmawia ze szpitalami i placówkami medycznymi.

Ostateczną decyzję o kształcie uchwały dotyczącej Strefy Czystego Transportu podejmą radni. PAP podaje, że projekt ma trafić pod obrady w drugiej połowie kwietnia.

Pierwsza krakowska uchwała o SCT została uchylona przez sąd administracyjny. Obowiązek jej wprowadzenia wynika z ustawy o elektromobilności, jednak ustawodawca zostawia samorządom swobodę w kształtowaniu zakresu terytorialnego i zasad funkcjonowania SCT.

