Kolejna ofiara potwornego zderzenia! Kierowca skody zmarł w szpitalu

Śmiertelny wypadek w Gorlicach. Nie żyje kierowca skody. To druga ofiara zdarzenia

75-letni mężczyzna to druga ofiara śmiertelnego wypadku w Gorlicach w Małopolsce, do którego doszło 21 sierpnia na drodze krajowej nr 28. Poszkodowany trafił z obrażeniami ciała do szpitala, ale w poniedziałek, 28 sierpnia, tamtejsza policja otrzymała informację o śmierci kierowcy skody. Feralnego dnia 75-latek jechał ze swoją 73-letnią pasażerką, próbując włączyć się do ruchu w czasie skrętu w lewo. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu obwodnicą Gorlic kierowcy chevroleta, w wyniku czego oba samochody zderzyły się. 73-latka zginęła na miejscu, choć była jeszcze reanimowana, natomiast kierowca skody zmarł po kilkudniowym pobycie w szpitalu. Prowadzący chevroleta odniósł obrażenia ciała, ale niezagrażające życiu, choć również został hospitalizowany. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają mundurowi z Gorlic pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

