Remonty w centrum i na południu Krakowa. 20 lipca ruszają prace na torowiskach

W sobotę, 20 lipca zakończy się remont torowiska między Rondami Mogilskim a Grzegórzeckim. Zdawałoby się, że po tygodniach utrudnień komunikacyjnych w centrum miasta mieszkańcy Krakowa będą mogli odetchnąć z ulgą. Tymczasem tego samego dnia ruszą kolejne roboty obejmujące ul. Westerplatte, gdzie planowana jest regeneracja styków szyn. Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie prowadziło w tym rejonie prace na swojej sieci. Początkowo roboty MPEC miały być wykonane metodą bezrozkopową, ale ze względu na odkrycie reliktów zabytkowego młyna znajdujących się na głębokości około 4,20 m, Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków podjął decyzję o zmianie metody na rozkopową.

20 lipca ekipy torowe ruszą także do Prokocimia i Bieżanowa. Tego dnia rozpoczną się prace modernizacyjne na skrzyżowaniu ul. Wielickiej i Prostej oraz na skrzyżowaniu ul. Ćwiklińskiej z Telimeny. Ponadto robotami od 20 lipca objęte zostaną dwie pętle: Prokocim (wymiana zwrotnic, nowe sterowniki) oraz Bieżanów (odcinkowa wymiana torowiska, nowe zwrotnice zjazdowe). Tramwaje do pętli Prokocim wrócą po 2 tygodniach, ok. 5 sierpnia, a do pętli w Bieżanowie ok. 15 sierpnia.

Ul. Westerplatte zamknięta dla pojazdów. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

W związku z zaplanowanymi na 20 – 27 lipca robotami ul. Westerplatte zostanie zamknięta zarówno dla ruchu samochodowego, jak i tramwajowego. Dojazd nią będzie możliwy jedynie do posesji oraz dla pojazdów budowy. Zmianie ulegnie także kierunek ruchu na pobliskiej ul. Librowszczyna.

Na czas trwania prac na Bieżanowie przystanek „Nowy Bieżanów P+R 02” dla linii 125, 153, 163, 234 i 284 zostanie przeniesiony o ok. 150 m do przodu w kierunku ul. Mała Góra (za Rondem Republiki Słowackiej). Linia 133 będzie kursowała z pominięciem przystanku „Nowy Bieżanów P+R 02” i obsługiwała wyłącznie przystanek „Nowy Bieżanów P+R 03” (końcowy i początkowy).

Szczegółowe informacje dotyczące zmienionych tras tramwajowych i autobusowych w trakcie trwania obu remontów oraz zasady zachowania ważności biletów znajdują się na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie pod tym linkiem.

