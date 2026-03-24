Koniec batalii sądowej Romana Ptaka. Były burmistrz usłyszał wyrok

Martyna Urban
Martyna Urban
Marek Balawajder
2026-03-24 9:57

Zakończyła się niemal siedmioletnia walka Romana Ptaka o oczyszczenie z zarzutów. Sąd II instancji uniewinnił byłego burmistrza Niepołomic od najpoważniejszych oskarżeń, a pozostały wątek umorzył. Oznacza to definitywny koniec głośnej sprawy i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej.

Roman Ptak niewinny

Autor: Roman Ptak samorządowiec/ Facebook

Roman Ptak oczyszczony z zarzutów przez sąd

Po niemal siedmiu latach Roman Ptak doczekał się prawomocnego wyroku, który kończy jego problemy z prawem. Sąd uznał, że obecny starosta wielicki, a w przeszłości burmistrz Niepołomic, nie dopuścił się przestępstwa. Główny zarzut zakończył się uniewinnieniem, natomiast poboczny wątek postępowania umorzono bez rozstrzygnięcia. W efekcie samorządowiec nie poniesie żadnych konsekwencji karnych.

Głośna w całej Małopolsce sprawa dotyczyła lat 2016-2017 i przygotowań do budowy szkoły podstawowej w Niepołomicach. Pod koniec 2019 roku do akcji włączyło się CBA, zatrzymując ówczesnego burmistrza. Prokuratura oskarżyła Romana Ptaka o przekroczenie uprawnień oraz działanie na szkodę interesu publicznego.

Zastrzeżenia śledczych budził przede wszystkim sposób, w jaki przygotowywano kluczową dla gminy inwestycję. Chodziło o wybór projektu architektonicznego oraz uregulowanie kwestii praw autorskich, co zdaniem prokuratury mogło naruszać przepisy o zamówieniach publicznych.

Polityczny wymiar sprawy byłego burmistrza Niepołomic

Sprawa Romana Ptaka szybko zyskała tło polityczne. Po jego zawieszeniu w obowiązkach burmistrza, zarządzanie prężnie rozwijającą się gminą – przyciągającą międzynarodowych inwestorów – przejął wyznaczony przez rząd komisarz.

Po kilku miesiącach sąd uchylił zawieszenie, co umożliwiło Ptakowi powrót do pracy na stanowisku burmistrza. Akt oskarżenia trafił do sądu w 2021 roku. Dwa lata później zapadł niekorzystny dla samorządowca wyrok pierwszej instancji – skazano go na karę więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Obrońcy natychmiast wnieśli apelację.

Od samego początku Roman Ptak oraz jego prawnicy konsekwentnie twierdzili, że działania gminy były zgodne z prawem. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, obrońca oskarżonego, przekonywał, że decyzje samorządu mieszczące się w granicach dopuszczalnej interpretacji przepisów nie mogą być traktowane jako przestępstwo.

W postępowaniu apelacyjnym kluczowe było ustalenie, czy procedura przygotowania budowy szkoły, w tym nabycie projektu i praw autorskich, rzeczywiście złamała prawo, czy też stanowiła dozwolone działanie samorządu.

Starosta wielicki Roman Ptak zostaje w samorządzie

Sąd odwoławczy podzielił stanowisko obrony. W najważniejszym punkcie uchylił wyrok pierwszej instancji i uniewinnił Romana Ptaka, a pozostałą część sprawy umorzył. Decyzja ta ostatecznie kończy trwające od pięciu lat postępowanie.

Dzięki temu prawomocnemu orzeczeniu były burmistrz zachowuje status osoby niekaranej, a wyrok nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Zakończenie procesu ma ogromne znaczenie dla wizerunku i dalszej kariery politycznej samorządowca. Mimo toczącego się postępowania, Ptak nie zrezygnował z działalności publicznej i w 2024 roku został wybrany na starostę wielickiego.

– To dla mnie ogromna ulga, że ta sprawa dobiegła końca. Teraz mogę w pełni skupić się na pracy dla mieszkańców – podkreślił.

