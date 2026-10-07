Koniec starej aplikacji Karty Krakowskiej. Zostało mało czasu na ważną zmianę

Karta Krakowska przenosi się do mKraków

Magistrat podał datę końcową dla dotychczasowego oprogramowania. Zgodnie z ratuszowymi ogłoszeniami, stara aplikacja przestanie funkcjonować już 12 października. Później pasażerom pozostanie wyłącznie instalacja zupełnie nowego narzędzia mKraków.

Przedstawiciele miasta uspokajają, że cała migracja nie wymusza od użytkowników ponownego załatwiania trudnych formalności w urzędach. Krakowianie z zatwierdzonymi zniżkami nie muszą wypełniać żadnych formularzy od zera. Stare hasła i środki na koncie pozostają nienaruszone, ale niezbędne jest zalogowanie się w nowej przestrzeni mobilnej na swoim telefonie.

Przebieg aktualizacji jest bardzo prosty i zajmuje zazwyczaj maksymalnie kilkadziesiąt sekund. Chcąc nadal bezproblemowo korzystać z promocyjnych przejazdów, wystarczy podjąć kilka podstawowych działań. Na samym początku musimy ściągnąć darmowy program mKraków, który czeka na nas w Google Play (Android) i App Store (urządzenia firmy Apple).

Gdy już zainstalujemy i odpalimy oprogramowanie, na głównym pulpicie musimy odszukać moduł „Karta Krakowska”, po czym nacisnąć polecenie „Aktywuj, by korzystać”. Następnie interfejs zażąda uwierzytelnienia za pomocą dokładnie tych samych danych, którymi wcześniej logowaliśmy się w starej apce lub na platformie kk.krakow.pl. Ostatnim etapem jest wpisanie numeru kontaktowego i numeru PESEL oraz podanie kodu z przysłanego SMS-a. Po udanej autoryzacji wszelkie zniżki i bilety z Krakowa pojawią się w smartfonie.

Użytkownicy plastikowej Karty Krakowskiej bez powodów do obaw

Jak przekazują miejscy urzędnicy, wyłączenie starej aplikacji nie niesie żadnych konsekwencji dla tradycyjnych nośników z plastiku. Mieszkańcy preferujący fizyczne odpowiedniki biletów nie muszą się martwić – ich zniżki działają bez zarzutu i nie wymagają od nich żadnej ingerencji w system.

Należy jednak mieć na uwadze, że świeżo udostępniona aplikacja mKraków to znacznie więcej niż tylko mobilna wersja uprawnień biletowych. To wielofunkcyjne kompendium miejskie dające znacznie szersze pole manewru niż dotychczasowy wariant. Mieszkańcy mogą w tym miejscu błyskawicznie regulować opłaty za strefy płatnego parkowania, zarządzać Krakowską Kartą Rodzinną 3+, analizować zmiany w komunikacji miejskiej, dowiadywać się o odbiorze śmieci oraz czytać najnowsze informacje ze stolicy Małopolski.

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