Doświadczony nurek z Warszawy utonął w Balatonie. Zawiódł sprzęt?

Trzebinia: Nurek utonął w Balatonie

Tragedia rozegrała się w sobotę, 15 lipca w zalewie Balaton w Trzebini. Według wstępnych ustaleń nurka z wody na brzeg wyciągnęli jego znajomi, których zaniepokoił fakt, że ich 57-letni znajomy długo nie wychodzi na powierzchnię. Na miejsce wezwano służby. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. - Prokurator polecił zabezpieczyć sprzęt nurkowy celem zbadania, czy aby ten sprzęt nie zawiódł - powiedział rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Wiadomo, że zmarły 57-latek był doświadczonym nurkiem. Pochodził z Warszawy.

Zalew Balaton to sztuczny zbiornik wodny w centrum Trzebini, utworzony na terenie dawnego kamieniołomu wapieni. Powierzchnia akwenu wynosi ok. 3 ha, średnia głębokość ok. 9,5 m. W 2018 r. gmina Trzebinia – jak czytamy na jej stronie internetowej – przekształciła akwen w nowoczesne kąpielisko: zamontowano podwieszane baseny i pomosty z bezpiecznymi zejściami do wody, urządzono też piaszczystą plażę z drewnianymi leżakami.