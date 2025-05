i Autor: Powiat Krakowski 112

Utrudnienia dla kierowców

Koszmarny poranek na A4. Ciężarówka w rowie, stworzył się gigantyczny korek

Kierowcy jadący we wtorkowy (27 maja) poranek autostradą A4 muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na odcinku między węzłami Kraków Skawina a Kraków Południe, w kierunku Rzeszowa, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn wpadł do rowu, blokując prawy pas ruchu. Na miejscu pracują służby. Niestety już utworzył się duży korek.