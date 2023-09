AGA Tenis Apartments by Radwańska w Krakowie

Agnieszka Radwańska w 2018 roku założyła w centrum Krakowa swój hotel. Aga Tenis Apartments by Radwańska to luksusowy ośrodek, położony przy ul. Krótkiej 4, w którym czuć prawdziwego ducha tenisa. Obiekt został zaprojektowany tak, aby w pełni oddać historię zawodowego życia tenisistki. Apartamenty, które się w nim znajdują, nawiązują do różnych turniejów sportowych, rozgrywanych przez Radwańską. Fani tej dyscypliny sportowej zachwycą się faktem, że w pokojach zamieszczono luksusowy sprzęt sportowy w postaci rakiet i piłek, ponadto na ścianach znajduje się wiele zdjęć sportsmenki, wykonanych na korcie.

— Gospodarzem i właścicielem apartamentów jest Agnieszka Radwańska — sportsmenka, która na stałe wpisała się w historię polskiego i światowego tenisa. Agnieszka to finalistka Wimbledonu 2012, najwyżej notowana polska tenisistka w historii rankingu WTA, zwyciężczyni licznych turniejów, które stały się główną inspiracją sportowego designu w AGA Tenis Apartments. Profesjonalna kariera Mistrzyni rozpoczęła się w 2005 roku i trwa do dnia dzisiejszego. Regularne sukcesy ugruntowały pozycję Agnieszki jako tenisistki światowej klasy, mającej realne szanse na kolejne triumfy w turniejach Wielkiego Szlema — czytamy na stronie internetowej obiektu.

Aga Tenis Apartments by Radwańska. Ile kosztuje noc w apartamencie?

Na terenie hotelu Agnieszki Radwańskiej można znaleźć wiele atrakcji. Osoby złaknione wypoczynku znajdą w nim saunę typu infrared, grotę solną i salę fitness. A jakie ceny obowiązują w Aga Tenis Apartments by Radwańska? Przykładowo, jeśli chcemy wybrać się na romantyczny wypad we dwoje, a pobyt zaplanujemy z miesięcznym wyprzedzeniem, ceny za jedną noc w apartamencie wahają się od 515 do 600 złotych. Jeśli chcemy wybrać pakiet ze śniadaniem, cena wzrasta i wynosi od 625 do 710 złotych. Dodatkowo w obiekcie można wykupić ofertę elastyczną. Wówczas zapłacimy kilkadziesiąt złotych więcej, jednak będziemy mogli odwołać rezerwację na dwa dni przed pobytem i opłacony zadatek zostanie w pełni zwrócony.

— Każdy z apartamentów stanowi prywatną, oryginalną Strefę Fanów o niepowtarzalnym klimacie jednego ze zwycięskich turniejów WTA — z pamiątkami, piłkami i fotografiami podpisanymi własnoręcznie przez Agnieszkę. Chcemy, aby pobyt w apartmentach był niezapomnianym przeżyciem zarówno dla fanów Agnieszki, jak i dla miłośników zdrowego i komfortowego wypoczynku — zachęcają przedstawiciele Aga Tenis Apartments.

Apartamenty Agnieszki Radwańskiej w Krakowie. Tak wygląda luksusowy hotel dla fanów tenisa: