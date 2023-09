Kampania wyborcza 2023. Tak politycy zabiegają o głosy krakowian

Tegoroczne wybory parlamentarne w Krakowie znacznie różnią się od tych znanych nam z przeszłości. Wszystko za sprawą obowiązującej od 1 lipca 2022 roku uchwały krajobrazowej, która na stałe odmieniła oblicze Krakowa. Dzięki niej z miasta zniknęły wielkoformatowe reklamy i banery, przez co stolica Małopolski nie straszy już swoim wyglądem. Ma to oczywiście duży wpływ na to, jak wygląda kampania wyborcza polityków w przestrzeni miejskiej. Plakaty przyklejone na tekturowych kartonach, przywieszone do każdego słupa i latarni odeszły do przeszłości. Kandydacie musieli się dostosować, przez co materiały wyborcze można spotkać tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

Wybory 2023. Którzy kandydaci są najmocniej widoczni w Krakowie?

Jeśli wybierzecie się na spacer po centrum miasta, z łatwością zauważycie, że chociaż uchwała krajobrazowa zrobiła swoje, to plakaty wyborcze mocne wyróżniają się na tablicach ogłoszeniowych i słupach typu okrąglaki. Analizując plakaty wyborcze w Krakowie można łatwo zobaczyć, że to Koalicja Obywatelska wybija się na tle innych partii pod względem widoczności. W okolicach Nowego Kleparza czy Centrum Kongresowego można dużo wielkoformatowych reklam takich kandydatów jak: Bartłomiej Sienkiewicz, czyli "jedynka" KO, Aleksander Miszalski, czyli "trójka", czy Dominik Jaśkowiec, który na liście ma numer dziewiąty. Często także można trafić na plakaty wyborcze Bogdana Klicha z KO, który jest kandydatem zjednoczonej opozycji do Senatu.

Patrząc na liczne plakaty wyborcze Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, trudno nie zauważyć, że pozostałe partie znacznie odstają pod względem widoczności na ulicach. Z kandydatów Lewicy na ulicach widać plakaty wyborcze Macieja Gduli, który jest "jedynką" na liście, poza nim pojawia się "szóstka", czyli Grzegorz Garboliński. W przypadku kandydatów Trzeciej Drogi najmocniej promują się Rafał Komarewicz, Marta Patena i Piotr Kempf z Zarządu Zieleni Miejskiej. Co ciekawe, bardzo trudno spotkać w centrum miasta plakaty wyborcze kandydatów z PiS i Konfederacji.

Plakaty wyborcze w Krakowie. Tak politycy zabiegają o głosy wyborców i promują się w mieście: