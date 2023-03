15-latka zamówiła podwózkę, kierowca wywiózł ją na odludny parking. Przeżyła koszmar

Kraków. Kierowca wykorzystał seksualnie 15-latkę

Koszmar wydarzył się prawdopodobnie w połowie ubiegłego miesiąca. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Krakowie, 21 lutego na policję w Zielonkach zgłosiła się matka pokrzywdzonej 15-latki, która zeznała, że jej córka została skrzywdzona przez kierowcę przewoźnika oferującego transport osób zamawiających kursy za pomocą aplikacji. - 15-letnia córka za pomocą aplikacji w telefonie zamówiła po północy przejazd z centrum Krakowa do miejsca swojego zamieszkania. W trakcie kursu kierowca wywiózł dziewczynę na oddalony parking i wykorzystując jej bezradność, wykorzystał ją seksualnie - podaje policja.

Policja natychmiast rozpoczęła działania polegające na ustaleniu tożsamości mężczyzny. To 40-latek z Wieliczki. Mundurowi zatrzymali podejrzanego i umieścili go w celi. - 23 lutego br. w prokuraturze 40-latek usłyszał zarzuty wykorzystania bezradności małoletniej i doprowadzenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, a następnie do obcowania płciowego (art. 198 kk). Tego samego dnia, sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik-Biały, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące - dodają mundurowi.

Za wyżej wymienione przestępstwa mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.

