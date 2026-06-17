Kraków kupi mieszkania od deweloperów. Wyda na to miliony złotych

Kraków wyda miliony na mieszkania od deweloperów

Istotnym elementem tego przedsięwzięcia jest chęć sięgnięcia po środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Magistrat precyzuje, że dzięki temu funduszowi miasto może odzyskać nawet połowę poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że z zaplanowanej kwoty prawie 9,8 mln złotych, znaczna część zostanie zrefundowana z zewnętrznego źródła.

Deweloperzy zainteresowani transakcją mają czas na przesyłanie swoich propozycji drogą elektroniczną do 15 lipca, do południa. Krakowski samorząd stawia twardy warunek – klucze do nowo nabytych nieruchomości muszą trafić do miasta najpóźniej 14 października.

Polityka mieszkaniowa Krakowa

Nabywanie nieruchomości bezpośrednio od firm deweloperskich wpisuje się w szerszą strategię mieszkaniową stolicy Małopolski. Samorząd stara się w ten sposób odpowiadać na zróżnicowane potrzeby obywateli, wprowadzając nowe mechanizmy pomocowe. Dowodem na to jest powołana do życia w 2025 roku Społeczna Agencja Najmu, nad którą pieczę sprawuje Fundacja Internationaler Bund Polska. Ta inicjatywa mogła wystartować dzięki unijnemu wsparciu w kwocie przekraczającej 7 milionów złotych, pochodzącemu z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Głównym celem działalności agencji jest pełnienie roli pośrednika, który zapewnia osobom o średnich dochodach bezpieczny wynajem i przystępne stawki czynszu. Na horyzoncie rysują się także kolejne kroki – w przyszłym roku ruszy rekrutacja chętnych na mieszkania w nowym budynku przy ulicy Padniewskiego, który powstaje w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

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