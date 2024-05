Kraków oszczędzi na pensji prezydenta! Miszalski zarobi mniej niż Majchrowski

Do policji już nie wróci

Krakowscy radni ustalili pensję prezydenta miasta. Aleksander Miszalski będzie zarabiał nieco mniej niż jego poprzednik Jacek Majchrowski. Nowy włodarz Krakowa otrzyma co miesiąc około 20 tysięcy złotych brutto, podczas gdy poprzedni prezydent miał wynagrodzenie w wysokości ok. 21,5 tys. zł brutto. Ta różnica nie wynika jednak z tego, że radni intencjonalnie postanowili oszczędzić na wynagrodzeniu szefa miejskiego samorządu. Po prostu Aleksander Miszalski jest dużo młodszy od Jacka Majchrowskiego, dlatego dostaje niższy dodatek stażowy, który jest częścią składową wynagrodzenia prezydenta Krakowa. Wysokość dodatku stażowego zależy bowiem od tzw. wysługi lat. Nowy prezydent, choć będzie zarabiał mniej od poprzednika, i tak ma powody do zadowolenia, ponieważ jako poseł otrzymywał niższe wynagrodzenie niż przysługujące prezydentowi Krakowa.

Za uchwałą w sprawie pensji prezydenta głosowało 24 radnych, nikt nie był przeciw. Odnotowano jeden głos wstrzymujący (Łukasz Gibała), a duża liczba radnych (w tym klub PiS) w ogóle nie wzięła udziału w głosowaniu.

