Tajemnice Czerwonej Planety

Krakowscy studenci ruszyli na podbój Marsa! Robią to w szczególny sposób

To brzmi sensacyjnie... Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej dokonali pierwszych pomiarów geodezyjnych na Marsie! Jak to możliwe? Wyjaśniamy - chodzi o ziemski odpowiednik Czerwonej Planety, czyli stworzoną w Krakowie, liczącą niemal 900 metrów kwadratowych przestrzeń odzwierciedlającą marsjańską powierzchnię. To swoisty poligon dla przyszłych inżynierów kosmicznych.