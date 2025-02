co na to uczniowie?

Sytuacja finansowa szpitala im. Narutowicza w Krakowie jest nie do pozazdroszczenia. Placówka zwróciła się do prezydenta miasta o udzielenie pożyczki w wysokości 25 milionów złotych. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta. Ewentualne udzielenie pożyczki wiąże się z koniecznością zmian w budżecie Krakowa, na co zgodę muszą wyrazić radni. Tymczasem w szpitalu im. Narutowicza właśnie zakończyła się doraźna kontrola przeprowadzona przez Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej Urzędu Miasta Krakowa. Władze samorządowe złożyły do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez władze szpitala w latach 2022–2023.

– Kontrola wyraźnie pokazała nieprawidłowości. Przez trzy lata narastała w szpitalu strata. Szpitala nie możemy zamknąć, bo jest potrzebny mieszkańcom. Wszelkie działania podejmowane przez obecne władze szpitala muszą służyć odzyskaniu wiarygodności wobec wierzycieli i wypracowaniu nadwyżki – stwierdził zastępca prezydenta Stanisław Kracik.

Zdaniem magistratu kontrola wykazała, że wobec ponad 70 faktur na łączną wartość około 50 milionów złotych nie dokonano odpisów w księgowości.

