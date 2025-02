Strach właścicieli psów przed kolejnymi otruciami. Zaskakujący komunikat policji

co na to uczniowie?

Po serii doniesień na temat otruć psów stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców stworzyło interaktywną mapę niebezpiecznych miejsc, w których miała znajdować się szkodliwa substancja. Doniesienia o otruciach potwierdził również magistrat informując, że trutka niekiedy jest mieszana z pożywieniem. W ten sposób zwierzęta są jeszcze bardziej narażone na połknięcie substancji mogącej powodować ich śmierć.

- W różnych rejonach Krakowa pojawiły się trutki, często ukryte w jedzeniu. Otrutych zostało już kilka psów. Incydenty celowego trucia zwierząt odnotowano m.in. w okolicach ulic: Rusznikarskiej, Wybickiego, Krowoderskich Zuchów, Batalionu „Skała” AK, w parku Krowoderskim oraz na os. Dywizjonu 303. Trutka jest bardzo niebezpieczna – część psów nie przeżyło po zetknięciu z tą rozsypaną substancją. Należy zwracać uwagę, czy pies nie staje się ospały i apatyczny, wymiotuje lub nie chce jeść. To mogą być objawy zatrucia - czytamy w komunikacie magistratu.

- Miasto jest w kontakcie z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także z odpowiednimi służbami. Poprosiłem również o wyjątkową czujność Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, który administruje parkami. Wzmożone kontrole zadeklarowali mi także strażnicy miejscy. Każdy przypadek musi zostać wyjaśniony. Proszę także weterynarzy o zgłaszanie przypadków, które mogą sugerować zatrucie - dodał Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa.

Zaskakujący komunikat policji

Głos w sprawie zabrała też krakowska policja. Z komunikatu umieszczonego w mediach społecznościowych wynika, że mundurowi nie otrzymali żadnego zgłoszenia dotyczącego otrucia psa. W związku z tym proszą oni właścicieli zwierząt i weterynarzy o zgłaszania takich przypadków. Szczególną uwagę na niepokojące sygnały mają zwrócić dzielnicowi.

- Krakowska policja nie odnotowała zawiadomień związanych z truciem psów! W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi trucia psów na terenie Krakowa, informujemy, że krakowska policja nie otrzymała w ostatnim czasie zawiadomień od właścicieli czworonogów, aby ich zwierzęta miały zostać otrute, bądź aby miały one zjeść podczas spacerów rozrzuconą trutkę. Również żaden z weterynarzy nie zgłaszał policji wystąpienia takiego problemu. Niemniej policjanci weryfikują pojawiające się w mediach doniesienia, jednak do tej pory one się nie potwierdziły. Dodatkowo dzielnicowi otrzymali zadania, aby zwrócić uwagę czy w ich rejonach nie występuje opisany problem. Na podstawie rozmów z mieszkańcami również nie potwierdzono, aby dochodziło do takich zdarzeń. Apelujemy do właścicieli czworonogów o zgłaszanie policji podejrzenia, że do zgonu zwierzęcia mogło dojść w wyniku otrucia podczas spaceru. Prosimy również o kontakt weterynarzy, jeśli stwierdzą, że pies, bądź też inne zwierzę mogło zostać otrute - napisała krakowska policja.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.

Lemonek szuka domu

Koszmar pasażerów w drodze do Krakowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.