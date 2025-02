i Autor: APN-PL/CC BY-SA 3.0/wikipedia Park Wyspiańskiego w Krakowie

Makabryczne odkrycie w Parku Wyspiańskiego w Krakowie. Jak zginął młody mężczyzna?

Nad ranem w piątek, 7 lutego w Parku Wyspiańskiego zostało znalezione ciało młodego mężczyzny z raną postrzałową okolic głowy. Prokuratura wstępnie wykluczyła, by do śmierci 27-latka przyczyniły się inne osoby. Na mocy decyzji prokuratora zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w celu przeprowadzenia oględzin i autopsji.