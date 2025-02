Nie żyje ks. prof. Józef Stala. Duchowny przegrał z podstępną chorobą

co na to uczniowie?

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przekazał smutną wiadomość. Nie żyje ks. prof. Józef Stala, kapłan diecezji tarnowskiej oraz wieloletni wykładowca związany z UPJPII w Krakowie. W latach 2014–2020 ks. Stala był prorektorem uczelni, a wcześniej pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej oraz był kierownikiem Katedry Nauk Pedagogiczno-Katechetycznych. W tarnowskiej sekcji UPJPII wykładał nauki teologiczne.

Kapłan zmarł mając 58 lat. Walczył z chorobą, która okazała się przeciwnikiem nie do pokonania. Szczegóły uroczystości pogrzebowych nie są jeszcze znane.

- Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prof. dr. hab. Józefa Stali, kapłana diecezji tarnowskiej, profesora nauk teologicznych, wykładowcy katechetyki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prodziekana do spraw nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej w latach 2010–2014, kierownika Katedry Nauk Pedagogiczno-Katechetycznych (obecnie: Katedra Teologii Praktycznej, Prawa Kanonicznego i Pedagogiki) na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (WTST), prorektora ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej UPJPII w latach 2014–2020. Ksiądz Profesor Józef Stala, zmagając się od kilku lat z podstępną chorobą, której mimo powrotów do zdrowia nie udało mu się jednak ostatecznie przezwyciężyć, niemal do końca nie poddawał się i nie ustawał w pracy na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Cała wspólnota akademicka z Rektorem i Senatem prosimy miłosiernego Boga o wieczne światło i odpoczynek dla śp. Księdza Profesora Józefa Stali. Requiescat in pace - napisał w pożegnalnym wpisie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Autor:

Sonda Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego? Niestety tak Nie