W Zakopanem znów grasują oszuści, którzy naciągają turystów na nielegalną grę w "trzy kubki".

Policja bije na alarm i ostrzega: w tej grze nie da się wygrać, a udział w niej zawsze kończy się stratą pieniędzy.

Oszuści stosują sprytne triki, by manipulować wynikiem. Dowiedz się, jak działają i nie daj się nabrać!

Zakopane co roku przyciąga tłumy turystów spragnionych górskich widoków, regionalnej kultury i wyjątkowej atmosfery. Niestety wraz z sezonem turystycznym wraca także dobrze znany problem, przed którym od lat ostrzega policja. Chodzi o oszustów urządzających nielegalną grę w tzw. trzy kubki.

Atrakcja w Zakopanem, która kończy się stratą pieniędzy. Policja ostrzega

Zakopiańscy funkcjonariusze wydali kolejny już komunikat, apelując do odwiedzających miasto o szczególną ostrożność. Ich przekaz jest jednoznaczny: w tej grze nie da się wygrać.

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ NA GRĘ W TRZY KUBKI! Zakopane to moc atrakcji, unikatowy klimat, wspaniałe wydarzenia kulturalne, piękne widoki. Niestety, w niektórych rejonach miasta można natknąć się na osoby urządzające grę w tzw. „trzy kubki”. Pod żadnym pozorem nie pozwól się sprowokować do wzięcia udziału w grze ! Nie masz szans na wygraną ! Przystępując do gry stracisz pieniądze ! Osoby wygrywające, ostentacyjnie cieszące się z wygranej współpracują z urządzającymi ten proceder po to aby zachęcić potencjalnych graczy - czytamy w komunikacie policji na Facebooku.

Na czym polega gra w trzy kubki?

Zasady wydają się banalnie proste. Na stoliku stoją trzy kubeczki, pod jednym z nich znajduje się mała kulka. Prowadzący miesza kubki, a zadaniem gracza jest wskazanie tego właściwego. Za trafny wybór obiecywana jest szybka i wysoka wygrana.

Oszuści stosują jednak różne metody, by mieć pełną kontrolę nad przebiegiem gry. Jednym z najczęściej wykorzystywanych trików są specjalnie nacięte kubeczki, które pozwalają unosić piłeczkę w odpowiednim momencie. Zdarza się też, że kulka w ogóle nie znajduje się pod żadnym kubkiem, lecz jest zręcznie ukrywana w dłoni prowadzącego. Dodatkowo presja otoczenia, szybkie ruchy i pozornie proste zasady sprawiają, że nawet uważni obserwatorzy tracą czujność.

Funkcjonariusze przypominają, że urządzanie takich gier to nie tylko naciąganie turystów, ale również działalność niezgodna z prawem. Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona lub zauważy takie praktyki, powinna zgłosić sprawę do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem lub do najbliższej jednostki.