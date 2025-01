Autor:

"Polskie Carcassonne" było siedzibą królów i miejscem szkoleń katów

"Polskie Carcassonne" to określenie miejscowości Biecz w województwie małopolskim, które nawiązuje do francuskiej twierdzy w regionie Oksytania. Miasto nazywane jest także "małym Krakowem" ze względu na swoje znaczenie w średniowiecznej Polsce oraz architektoniczne podobieństwo do stolicy Małopolski. Co ciekawe, okazuje się, że to właśnie Biecz do połowy XVI wieku był jednym z największych miast w Polsce, bowiem stanowił siedzibę władzy królewskiej, administracyjnej, sądowniczej oraz wojskowej. Do miejscowości przybywali m.in. królowie z dynastii Piastów i Jagiellonów czy nawet królowa Jadwiga.

Legenda o szkole katów

Mało kto o tym wie, lecz z Bieczem związana od lat jest ciekawa legenda, jakoby w mieście miała funkcjonować szkoła dla katów, w której przyuczano do iście mrocznego zawodu nowe osoby. Niektórzy twierdzą, iż akademia katów faktycznie mogła istnieć, ponieważ miasto co prawda miało swojego kata, lecz w innych źródłach znajdziemy informację, że to tylko i wyłącznie legenda wymyślona przez dziennikarza w XIX wieku. Jeśli jednak szkoła istniała, przyszli oprawcy uczyli się m.in. tego, jak zadawać ból w taki sposób, by zbyt szybko nie uśmiercić ofiary.

Małopolska perełka, czyli Biecz. Co dziś oferuje miejscowość?

Dziś Biecz to równie ciekawa lokalizacja na terenie południowej Polski, którą bez wątpienia warto odwiedzić. Miasto oferuje sporo ciekawych miejsc do odwiedzenia, w tym wiele zabytków. Co więc warto zobaczyć w Bieczu? Oto przykładowa lista punktów do odwiedzenia:

Kościół p. w. Bożego Ciała, wybudowany w stylu późnogotyckim

Klasztor Franciszkanów

Zabytkowe kamienice w mieście

Szpital Królowej Jadwigi otoczony resztkami murów obronnych

Baszty obronne - Kowalska, Rzeźnicka i Radziecka

Barbakan w Bieczu.

W naszej galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie okolicy Biecza, zachęcamy do sprawdzenia!