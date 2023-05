Krwawy finał libacji w baraku. Nie miał litości dla swojego kolegi, zaatakował 43-latka nożem

Okrutny sadysta znęcał się nad koniem. To okropne, co zrobił zwierzęciu

Gdów. Krwawy finał libacji. 43-latek ugodzony nożem przez kompana od kieliszka

W zeszłym tygodniu policjant dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w Gdowie, w jednym z baraków doszło do ugodzenia nożem 43-letniego mężczyzny. Natychmiast na miejsce zadysponowano patrol funkcjonariuszy oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Po wykonaniu czynności w tym przesłuchaniu świadków funkcjonariusze ustalili, iż w miejscu zdarzenia kilka osób spożywało alkohol. W pewnym momencie dołączył do nich 62-letni mieszkaniec gminy Gdów, który trzymając w ręku nóż, zaczął grozić 43 latkowi pozbawieniem go życia, po czym ugodził go nożem w prawe udo. Sprawca oddalił się, natomiast pokrzywdzony udał się do sąsiedniej posesji, gdzie udzielono mu pomocy medycznej oraz powiadomiono służby.

Następnego dnia wieliccy kryminalni zatrzymali 62-letniego sprawcę, któremu przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych, a także uszkodzenia ciała. Za popełnione przestępstwa, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

