Susza i zagrożenie pożarowe w Małopolsce. Kiedy spadnie deszcz?

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-05-06 13:57

Mieszkańcy województwa małopolskiego zmagają się z wysokim zagrożeniem pożarowym. Służby kategorycznie zakazują używania ognia na terenach leśnych, a na telefony komórkowe masowo trafiają ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ratunkiem dla regionu mogą okazać się zbliżające opady deszczu, które zapowiadają synoptycy.

Małopolska poważnie zagrożona pożarami

i

Autor: Ylvers, IMGW/ Pixabay.com

Widmo pożarów w Małopolsce po dramacie na Lubelszczyźnie

Mieszkańcy województwa lubelskiego przeżywają prawdziwy dramat w związku z rozległymi pożarami obszarów leśnych. Podobny scenariusz grozi teraz Małopolsce, gdzie warunki hydrologiczne uległy drastycznemu pogorszeniu. Do obywateli rozsyłane są pilne powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wzywające do ostrożności.

- Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie - brzmi komunikat służb.

Polecany artykuł:

Krwawy finał imprezy pod Krakowem. Poszło o dziewczynę, skończyło się strzałem

Deficyt opadów doprowadził nie tylko do ekstremalnego zagrożenia ogniowego, ale również wywołał głęboką suszę. Z ustaleń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najtrudniejsze warunki panują obecnie na terenach położonych na północ od Krakowa. Taki stan rzeczy spędza sen z powiek rolnikom, którzy obawiają się drastycznego spadku tegorocznych plonów. W dłuższej perspektywie uderzy to po kieszeniach wszystkich konsumentów, windując ceny żywności w sklepach.

Kiedy spadnie deszcz w Krakowie i okolicach? Prognoza pogody na 7 maja

Wybawieniem dla wysuszonego regionu ma być czwartek, 7 maja. Eksperci od pogody wskazują, że to właśnie tego dnia szanse na upragnione ulewy będą w Małopolsce największe. Niestety, wraz z opadami nadejdą również gwałtowne wyładowania atmosferyczne. Z tego powodu dla wschodnich i południowych powiatów województwa wydano żółte ostrzeżenie przed burzami, które pozostanie w mocy od czwartkowego poranka (godz. 7.30) aż do piątku, 8 maja, do godziny 7.30.

Wielki pożar lasów na w woj. lubelskim

Pożar w woj. lubelskim
Galeria zdjęć 18
Sonda
Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW?
Płonie puszcza Solska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUSZA
POŻAR
IMGW