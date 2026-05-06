Susza i zagrożenie pożarowe w Małopolsce. Kiedy spadnie deszcz?

Widmo pożarów w Małopolsce po dramacie na Lubelszczyźnie

Mieszkańcy województwa lubelskiego przeżywają prawdziwy dramat w związku z rozległymi pożarami obszarów leśnych. Podobny scenariusz grozi teraz Małopolsce, gdzie warunki hydrologiczne uległy drastycznemu pogorszeniu. Do obywateli rozsyłane są pilne powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wzywające do ostrożności.

- Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie - brzmi komunikat służb.

Deficyt opadów doprowadził nie tylko do ekstremalnego zagrożenia ogniowego, ale również wywołał głęboką suszę. Z ustaleń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najtrudniejsze warunki panują obecnie na terenach położonych na północ od Krakowa. Taki stan rzeczy spędza sen z powiek rolnikom, którzy obawiają się drastycznego spadku tegorocznych plonów. W dłuższej perspektywie uderzy to po kieszeniach wszystkich konsumentów, windując ceny żywności w sklepach.

Kiedy spadnie deszcz w Krakowie i okolicach? Prognoza pogody na 7 maja

Wybawieniem dla wysuszonego regionu ma być czwartek, 7 maja. Eksperci od pogody wskazują, że to właśnie tego dnia szanse na upragnione ulewy będą w Małopolsce największe. Niestety, wraz z opadami nadejdą również gwałtowne wyładowania atmosferyczne. Z tego powodu dla wschodnich i południowych powiatów województwa wydano żółte ostrzeżenie przed burzami, które pozostanie w mocy od czwartkowego poranka (godz. 7.30) aż do piątku, 8 maja, do godziny 7.30.

