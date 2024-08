Kapłan mógł więc być po prostu bardziej ostrożny. Co gorsze, nawet gdy stało się, co się stało, kuria też zachowała się nie fair. Zamiast pomóc nam w spłacie długów, to oni kazali księdzu zbierać od nas koperty drugi raz. Dlaczego to my wszyscy mamy odpowiadać za głupotę? Nowy ksiądz proboszcz ma przed sobą bardzo trudne zadanie, by odbudować w naszej wsi zaufanie do kościoła. Nie do wiary, ale do księży. Wydaje się całkiem w porządku, ale jaki będzie w rzeczywistości, to pokaże czas. Nasza wioska ma z księżmi ostatnio same trudne doświadczenia - mówi Onetowi jeden z mieszkańców.