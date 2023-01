400 tysięcy zniknęło z konta w parafii! Winni oszuści z internetu?

27-latek trafił do aresztu

400 tysięcy złotych zniknęło z konta parafii w Olszówce. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie oszustwa

Co się stało w niewielkiej małopolskiej miejscowości gdzieś między Rabką a Mszaną?! To ustala teraz Prokuratura Rejonowa w Limanowej. Jak piszą media lokalne, między innymi "Sądeczanin" czy limanowa.in, z konta parafialnego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Olszówce w tajemniczych okolicznościach zniknęło aż 400 tysięcy złotych! Proboszcz, z którym próbował skontaktować się "Sądeczanin", nie udzielił żadnego komentarza, z kolei prokurator Małgorzata Odziomek potwierdziła, że prowadzone jest będące jeszcze na wstępnym etapie postępowanie w sprawie oszustwa na szkodę parafii i księdza.

Coraz więcej oszustw internetowych. Nie klikajmy w podejrzane linki, strzeżmy naszych danych do kont bankowych

Jak mogło dojść do tego oszustwa? Naciągacze mają ogromną ilość sposobów na wyczyszczenie konta. Policjanci niestrudzenie ostrzegają przed lekkomyślnością w sieci. Nigdy nie powinniśmy podawać nikomu naszych danych do logowania na konto bankowe, zwłaszcza PIN-u. Nie klikajmy w podejrzane linki i zawsze zachowujmy zasadę ograniczonego zaufania do osób poznanych przez internet, pamiętając, że nie każdy jest tym, za kogo podaje się w internecie.

