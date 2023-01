i Autor: hzs.sk Lawina na Słowacji

Dramat w górach

Lawina śnieżna porwała turystów w Tatrach. Nie żyje dwóch doświadczonych wspinaczy

W niedzielę, 29 stycznia lawina śnieżna porwała trzech doświadczonych wspinaczy w słowackich Tatrach. Jednemu wspinaczowi udało się wydostać spod śniegu. To on powiadomił ratowników o tym, co się wydarzyło. Niestety, na pomoc dwóm pozostałym wspinaczom było już za późno. Obaj nie żyli.