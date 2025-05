Matura chemia 2025 NA ŻYWO. Zdjęcia CAŁEGO arkusza z chemii trafiły do sieci. "Miałem do tego dostęp już o 9:04" [16.05.2025]

Spis treści

Lawina zwolnień masowych w Krakowie

W Krakowie narasta fala masowych zwolnień. Tylko od początku 2025 roku 2892 osób zostało zgłoszonych do zwolnień grupowych. Szczególnie niepokojące są doniesienia z ostatnich tygodni - między 1 kwietnia a 5 maja pracodawcy zadeklarowali zamiar zwolnienia kolejnych 1015 pracowników, z czego aż 725 osób dotyczy firm z branży rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego.

Według informacji przekazanych przez Magdalenę Żuchowicz, zastępczynię kierownika Działu Usług Rynku Pracy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zgłoszenia wpłynęły od siedmiu zakładów. Największe cięcia planują dwie korporacje zajmujące się rachunkowością – jedna chce zwolnić 600 osób, druga 125.

Lista branż objętych planowanymi zwolnieniami (1.04–5.05.2025):

rachunkowość i doradztwo podatkowe – 725 osób

naprawa i konserwacja pojazdów (z wyłączeniem motocykli) – 139 osób

przetwarzanie danych i hosting – 74 osoby

działalność informatyczna (oprogramowanie) – 35 osób

sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego – 23 osoby

sprzedaż przestrzeni reklamowej online – 19 osób.

Bezrobocie w Krakowie i Małopolsce powoli rośnie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Krakowie na koniec marca 2025 wyniosła 2,2 proc., co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego względem grudnia 2024. W Małopolsce bezrobocie wzrosło do 4,4 proc., a w skali kraju do 5,3 proc. Na koniec marca w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowanych było 11 664 bezrobotnych - to aż o 1007 więcej niż na koniec ubiegłego roku (wzrost o 9,4 proc.).

Perspektywy na kolejne miesiące?

Eksperci obawiają się, że tendencja wzrostowa w zakresie zwolnień i bezrobocia może się utrzymać. Szczególnie zagrożone są sektory usługowe, outsourcingowe i finansowe, w których pracodawcy coraz częściej podejmują decyzje o restrukturyzacji i redukcji etatów.