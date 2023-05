Łukaszek dzieli króciutkie życie między dom a szpital. Diagnoza wstrząsnęła rodzicami

– Łukaszek, to nasze wyczekane, wymarzone dziecko – opowiada nam mama chłopczyka. Ciąża przebiegała książkowo, badania wychodziły wzorcowo, dopiero pod koniec pojawiły się wątpliwości. – Podczas trzeciego usg genetycznego, lekarz nie widział u naszego synka kości przedramienia –dodaje pani Anna. Rodzice do końca mieli nadzieję, że to pomyłka. Niestety po porodzie diagnoza się potwierdziła. Jedna z rączek, prawa, jest krótsza a nagdarstek zdeformowany. – Rozpoznanie u naszego synka brzmi: hipoplazja przedramienia prawego typu radial club hand - HEMIMELIA PROMIENIOWA - oraz hipoplazja prawego kciuka. Rzadka wada wrodzona przypadek 1:100 000 – tłumaczy pani Anna. Jedynym ratunkiem dla jej synka jest operacja w USA, w klinice znanego na całym świecie dr Paly'a. Ten chirurg operował już z powodzeniem niejedno dziecko z Polski. Leczenie operacyjne jest kilkuetapowe i kosztowne, do tego dochodzą koszty pobytu i rehabilitacja. Łukaszek dzięki ludziom dobrej woli uzbierał już na operację znaczną część kwoty. TUTAJ możemy mu pomóc zakończyć zbiórkę.

