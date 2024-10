Ryanair naliczył dodatkową opłatę za walizkę. Afera na lotnisku przed lotem do Krakowa

Śmiertelny wypadek w Mucharzu. Zbiórka krwi dla policjanta

Po śmiertelnym wypadku w Mucharzu, do którego doszło w poniedziałek, 21 października, na drodze krajowej nr 28 ruszyła zbiórka krwi na rannego policjanta - informuje "Gazeta Krakowska". W zderzeniu seata i mazdy zginęły na miejscu 20-latka i 26-latek, a kolejna 20-latka zmarła po przewiezieniu do szpitala - wszyscy byli mieszkańcami powiatu suskiego. 23-letni pasażer seata i prowadzący mazdę 29-latek, który jechał sam, zostali ranni i trafili do szpitala w Wadowicach.

- Jednym z rannych jest policjant, który pracuje w komisariacie policji w Mucharzu jako dzielnicowy. Jego koledzy proszą, by oddawać dla niego krew. Można to zrobić w każdym punkcie krwiodawstwa, także w Wadowicach na osiedlu Kopernika 10/6 - informuje "Gazeta Krakowska".

Policja w Wadowicach cały czas wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku. Na ten moment wiadomo tylko, że oba pojazdy zderzyły się czołowo, a wszystkie pięć osób zostało w wyniku tego zakleszczonych w samochodach, z których uwolnili je strażacy.

- Działania: zabezpieczenie miejsca, ewakuacja osób z pojazdów, udzielenie KPP, usunięcie pozostałości powypadkowych - poinformowali o prowadzonych na drodze krajowej nr 28 czynnościach druhowie z OSP Mucharz.