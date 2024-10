Co za niespodzianka!

Aktualizacja, godz. 8.55

Z informacji przekazanych "Super Expressowi" przez st. asp. Agnieszkę Petek, rzeczniczkę wadowickiej policji, wynika że trzecią ofiarą śmiertelną wypadku jest 20-letnia kobieta, która zmarła w szpitalu w Suchej Beskidzkiej. Dwie poszkodowane osoby przebywają w szpitalu w Wadowicach. Wszyscy uczestnicy kraksy to mieszkańcy powiatu suskiego. Utrudnienia na DK 28 w Mucharzu potrwają jeszcze 2-3 godziny. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Zembrzyce.

Wcześniej pisaliśmy:

Wypadek śmiertelny pod Wadowicami. Nie żyją dwie młode osoby

Do tragicznego wypadku doszło wcześnie rano w poniedziałek, 21 października. Na DK 28 w miejscowości Mucharz (powiat wadowicki) mazda zderzyła się z seatem. Skala zniszczeń pojazdów świadczy o ogromnej sile kraksy. Niestety w wypadku zginęły dwie młode osoby. To 20-letnia kobieta oraz 26-letni mężczyzna. Oboje podróżowali seatem. Trójka pozostałych poszkodowanych trafiła do szpitala po udzieleniu im pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Ich dokładny stan zdrowia nie jest znany.

Na miejscu pracują przedstawiciele służby. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają przynajmniej do godz. 10.00.

