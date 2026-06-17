Luksusowe życie oszusta za pieniądze seniorów. Śledczy przejęli Ferrari

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-17 12:26

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z hiszpańskimi mundurowymi zatrzymali 24-latka, który długo ukrywał się przed sprawiedliwością. Młody mężczyzna, poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania, kierował grupą przestępczą oszukującą seniorów w Polsce, samemu opływając w luksusy.

Luksusowe życie Roma za pieniądze staruszków. Zabezpieczyli Ferrari warte milion
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • Kryminalni z Krakowa przy wsparciu funkcjonariuszy z Hiszpanii ujęli w Barcelonie 24-latka, za którym wystawiono list gończy i ENA.
  • Zatrzymany był istotnym ogniwem w szajce przestępczej, nadzorując wyłudzenia metodą "na legendę" na terytorium Polski.
  • Przestępca wiódł wystawne życie za środki z nielegalnych działań; mundurowi przejęli jego Ferrari o wartości przekraczającej milion złotych.
  • Obecnie 24-latek przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję; śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, a do tej pory zatrzymano w nim 63 osoby.

Wystawne życie 24-latka w Barcelonie. Zatrzymanie oszusta metodą "na wnuczka"

Krakowscy kryminalni, którzy zajmują się zwalczaniem oszustw metodą „na legendę”, wpadli na nowy trop w sprawie poszukiwanego mężczyzny. Ustalono, że ukrywa się on w hiszpańskiej Barcelonie. Śledczy, wiedząc o jego umiejętności błyskawicznego przemieszczania się, musieli interweniować bez zbędnej zwłoki. Skontaktowano się z polskim oficerem łącznikowym przebywającym w Hiszpanii, który przekazał dane lokalnym służbom. W efekcie sprawnych działań międzynarodowych hiszpańscy mundurowi ujęli ukrywającego się 24-latka.

Śledczy ustalili, że ujęty 24-latek prowadził bardzo wystawne życie. Mieszkał w luksusowych hotelach i przemieszczał się drogimi autami, wydając środki zarobione na przestępstwach. Pieniądze pochodziły z wyłudzeń, w których poszkodowanymi byli w głównej mierze seniorzy. Bardzo często starsi ludzie, myśląc, że ratują swoich bliskich, oddawali sprawcom oszczędności całego życia, zostając z niczym.

Przejęte Ferrari w Krakowie. Oszust czeka na ekstradycję do Polski

Kryminalni przejęli Ferrari 458 o wartości przekraczającej milion złotych, którym poruszał się zatrzymany 24-latek. Auto trafiło na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i zostało zajęte na poczet ewentualnych kar finansowych.

Zatrzymany 24-latek znajduje się obecnie w areszcie na terytorium Hiszpanii i czeka na przekazanie stronie polskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Do tej pory ujęto 63 osoby, z czego 52 trafiły do tymczasowego aresztu.

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