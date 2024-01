Majchrowski o kandydacie na prezydenta Krakowa: "to byłaby katastrofa"

Jacek Majchrowski ostro o Łukaszu Gibale: "to byłaby katastrofa dla Krakowa"

Jacek Majchrowski nie gryzł się w język! Samorządowiec, który po ponad 20 latach prezydentury postanowił zrezygnować z walki o kolejną reelekcję, na antenie Radia Kraków wypowiedział się na temat ewentualnego następcy. Zdaniem Majchrowskiego wybór Łukasza Gibały byłby "katastrofą dla miasta".

Tymczasem to właśnie Łukasz Gibała uzyskał najwyższe poparcie w sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych badającym preferencje krakowian przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Gibała może też liczyć na poparcie innych niż swoje własne środowisk politycznych. Poparła go posłanka Lewicy Razem Daria Gosek-Popiołek.

Sensacyjny kandydat na prezydenta Krakowa?

Dodatkowo Jacek Majchrowski przyznał, że dotarły do niego informacje na temat przystąpienia do wyścigu o prezydenturę sensacyjnego kandydata - Jerzego Muzyka, pełniącego obecnie funkcję zastępcy prezydenta. Już dużo wcześniej start w wyborach zadeklarował Andrzej Kulig, więc w trakcie kampanii wyborczej może dojść do starcia między dwoma wiceprezydentami. Jacek Majchrowski wcześniej wyrażał poparcie dla Andrzeja Kuliga, lecz teraz nie chciał jednoznacznie się określić i wskazać swojego faworyta w potencjalnym starciu wiceprezydentów. Obecny włodarz miasta zadeklarował jednak, że "nie wtrąca się" do decyzji swoich zastępców dotyczących wyborów samorządowych.

Sonda Czy Jacek Majchrowski sprawdza się na stanowisku prezydenta Krakowa? tak nie nie mam zdania