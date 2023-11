Łukasz Gibała chce zastąpić Jacka Majchrowskiego. Ogłosił start w wyborach na prezydenta Krakowa

Łukasz Gibała ogłosił w poniedziałek, 27 listopada, że przystąpi do walki o schedę po Jacku Majchrowskim. Swoją decyzję radny ogłosił w mediach społecznościowych, informując o głównych założeniach swojej ewentualnej prezydentury. Łukasz Gibała w ostatnim czasie cieszył się największym poparciem wśród osób deklarujących, że będą uczestniczyć w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

- Wskutek Waszych namów, podjąłem decyzję: wystartuję w wyborach na prezydenta Krakowa. Wystartuję po to, żeby Was reprezentować. Po to też, żeby dokonać pozytywnej zmiany w Krakowie - żeby nasze miasto było bardziej zielone, z lepszą komunikacją i żeby było wygodniejszym miejscem do życia - napisał na Facebooku Łukasz Gibała.

Kim jest Łukasz Gibała?

Łukasz Gibała urodził się w Krakowie. Ma 46 lat, jest doktorem filozofii. W latach 2007-15 sprawował mandat posła na Sejm RP. Początkowo był związany z Platformą Obywatelską, pełniąc nawet funkcję szefa miejskich struktur tej partii w Krakowie. Następnie odszedł do Ruchu Palikota, przemianowanego na Twój Ruch. W 2018 r. brał udział w wyborach samorządowych. Zdobył mandat radnego rady miejskiej w Krakowie, jednak nie zdołał wejść do II tury wyborów prezydenckich. Z wynikiem 17,14 proc. zajął wówczas trzecie miejsce za Jackiem Majchrowskim i Małgorzatą Wassermann.

Sonda Weźmiesz udział w wyborach samorządowych 2024? Oczywiście! Raczej nie Jeszcze nie wiem