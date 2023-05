Miechów. Duża wygrana w Eurojackpot. Zgarnął ponad pół miliona złotych

Wygrywanie w Eurojackpot nową specjalnością Małopolan? Na początku maja wygrana trzeciego stopnia padła w Lanckoronie. Szczęśliwiec zgarnął wówczas 639 453 złote. Nieco mniejszą, choć i tak okazałą sumą cieszy się farciarz z Miechowa. W trakcie wtorkowego (9 maja) losowania Eurojackpot wzbogacił się on o 531 992 złote. Również w tym przypadku mamy do czynienia z wygraną trzeciego stopnia. Wciąż czekamy więc na wygraną pierwszego stopnia, za którą można ustawić się do końca życia. Takie szczęście miał na przykład gracz z Bielska-Białej, który sięgnął po ponad 62 miliony złotych.

Co ciekawe, w Polsce wyjątkowo szczęśliwym miesiącem dla wygranych w Eurojackpot jest sierpień. 12 sierpnia 2022 r. gracz z powiatu krotoszyńskiego wygrał 213 584 986 zł, a 13 sierpnia 2021 r. w powiecie bieruńsko-lędzińskim padła wygrana warta 206 550 000 zł.

Sonda Wygrałeś kiedyś w LOTTO? Tak Nie