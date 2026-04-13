Marsz Żywych 2026 w Oświęcimiu. Tysiące osób przejdzie symboliczną trasą, wystąpią utrudnienia w ruchu

Adrian Teliszewski
2026-04-13 12:59

We wtorek 14 kwietnia 2026 roku ulicami Oświęcimia i Brzezinki przejdzie kolejna edycja Marszu Żywych. Tysiące osób z różnych zakątków globu, w tym liczna reprezentacja polskiej młodzieży, pokona drogę między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, oddając hołd pomordowanym w czasie Holokaustu.

Marsz Żywych w Auschwitz
Galeria zdjęć 20
  • Już 14 kwietnia 2026 roku ulicami Oświęcimia i Brzezinki przejdzie Marsz Żywych, nad którym pieczę trzyma International March of the Living.
  • Symboliczna trasa połączy tereny dawnych obozów Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau, gromadząc nawet do 7 tysięcy uczestników, z czego kilkuset to obywatele Polski.
  • Kierowcy muszą przygotować się na drogowy paraliż między godziną 8:00 a 20:00 na kluczowych ulicach wokół miejsc pamięci.
  • Inicjatywa z blisko czterdziestoletnią tradycją łączy walor edukacyjny z możliwością spotkania osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

We wtorek 14 kwietnia 2026 roku uwaga całego globu skupi się na Oświęcimiu i Brzezince za sprawą kolejnej odsłony Marszu Żywych. Inicjatywa prowadzona przez International March of the Living nieprzerwanie przypomina o tragedii Holokaustu, edukując zarazem młode pokolenia o wojennych realiach. Uczestnicy rozpoczną swój marsz przekraczając słynną bramę z napisem „Arbeit macht frei” w dawnym obozie macierzystym Auschwitz I, by dotrzeć na główną część obchodów do Auschwitz II-Birkenau. Datę wydarzenia celowo zsynchronizowano z obchodami Dnia Pamięci o Ofiarach Zagłady, czyli żydowskim świętem Jom Ha-Szoa.

Według szacunków oświęcimskiego muzeum, w bieżącej edycji weźmie udział od 6,5 do 7 tysięcy osób. Organizatorzy początkowo zakładali frekwencję na poziomie 8 tysięcy, jednak część zagranicznych delegacji zrezygnowała z podróży do Europy z powodu napiętej sytuacji geopolitycznej na świecie. Pomimo tych absencji, tłum wciąż będzie ogromny, a obecność około 700 młodych obywateli Polski dobitnie udowadnia, że dbanie o pamięć o Zagładzie ma wymiar uniwersalny i angażuje kolejne roczniki.

Marsz Żywych 2026. Jakie ulice w Oświęcimiu zostaną zamknięte?

Przeprowadzenie tak gigantycznego przedsięwzięcia oznacza potężne problemy komunikacyjne dla lokalnych kierowców. Pomiędzy godziną 8:00 a 20:00 drogowcy całkowicie zablokują przejazd kilkoma strategicznymi arteriami. Zamknięte zostaną ulice: Więźniów Oświęcimia (od Obozowej do Legionów), Stanisławy Leszczyńskiej, Męczeństwa Narodów oraz Ofiar Faszyzmu. W innych częściach miasta mogą występować mniejsze zatory spowodowane przemieszczaniem się pieszych oraz przejazdami pojazdów uprzywilejowanych.

Zmotoryzowani chcący dojechać do Brzezinki będą musieli korzystać z tras zastępczych, poprowadzonych ulicami Śląską i Spacerową w pobliskich Babicach. Z kolei kierowcy jadący w stronę Harmęż, Pław oraz Woli zostaną skierowani na objazd przez Brzeszcze. Służby mundurowe kategorycznie doradzają omijanie rejonu Oświęcimia szerokim łukiem, prosząc o wybieranie dróg z dala od głównych miejsc obchodów.

- Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających marsz, które dokładają wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniejsze – apelują mundurowi.

Bezwzględne podporządkowanie się wytycznym policjantów kierujących ruchem to podstawa. Tylko płynna współpraca kierowców z funkcjonariuszami zagwarantuje bezpieczeństwo tysiącom pieszych i umożliwi bezproblemowe zrealizowanie całego harmonogramu historycznych obchodów.

Historia Marszu Żywych. Setki tysięcy uczestników od 1988 roku

To międzynarodowe wydarzenie wykracza daleko poza jednodniowy spacer, będąc rozbudowanym formatem edukacyjnym o głębokim przesłaniu. W ramach programu młodzież żydowska z najdalszych zakątków globu przyjeżdża do Polski, by na własne oczy zobaczyć pozostałości po nazistowskim aparacie terroru. Podróż ta łączy się z odkrywaniem wielowiekowego dziedzictwa polskich Żydów i obejmuje bezcenne spotkania na żywo z bohaterami odznaczonymi tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, co skutecznie niszczy szkodliwe uprzedzenia.

Historyczny, premierowy przemarsz odbył się wiosną 1988 roku. Do połowy lat dziewięćdziesiątych spotykano się w systemie dwuletnim, po czym w 1996 roku inicjatywa wpisała się w kalendarz na stałe. Rekordowa pod względem frekwencji edycja przyciągnęła aż 20 tysięcy uczestników z pół setki państw. Z biegiem lat w kolumnach maszerujących obok zwykłych obywateli szli najważniejsi politycy z Polski i Izraela, a także laureaci Nagrody Nobla oraz duchowni reprezentujący różne religie. To potężne świadectwo i żywa przestroga przed niszczycielskimi skutkami nienawiści na tle rasowym.

Obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTRUDNIENIA
OŚWIĘCIM
MARSZ ŻYWYCH