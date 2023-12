Martyna z Kasiny podbija świat

Marzyła o finale, wraca jako Wicemistrzyni Świata! Martyna Kaleta ma dopiero 18 lat, jest uczennicą szkoły ponadpodstawowej w Myślenicach. Ma także niezwykłą pasję. Jest członkinią Klubu Sportowego Lady Fitness Myślenice. Sport uprawia do zawsze, a jej przygoda z fitnessem rozpoczęła się wiele lat temu. To jej nie pierwszy strat w Mistrzostwach Świata. W ubiegłym roku Martyna Kaleta wywalczyła srebro w kategorii fitness artystyczny z układem, a w tym roku sięgnęła po srebro w kategorii bikini! – Bardzo mi zależało właśnie na tej kategorii, zaczęłam się do niej przygotowywać dwa lata temu – mówi Super Expressowi utalentowana zawodniczka. Martyna na co dzień jest uczennicą Zespołu Szkół w Myślenicach. Bez problemu godzi naukę z treningami, choć jak przyznaje nie jest to łatwe. – Treningi mam pięć razy w tygodniu, trwają około trzech godzin. Najpierw na siłowni potem jeszcze cardio, resztę czasu poświęcam na przygotowanie posiłków, ponieważ utrzymanie formy wymaga specjalnej diety. Dużo czasu poświęcam również na trening pozowania wspólnie z trenerką Anną Simsak–Godulą, w klubie. – mówi nam Martyna Kaleta. Czy zostaje jej wolny czas? – Tak, na szkołę – dodaje z uśmiechem.

