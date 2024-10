Uroczystość Wszystkich Świętych. Policja w Krakowie zaczęła masowe kontrole

Przełom października i listopada to czas wzmożonego ruchu drogowego. Wiele osób wybiera się na groby bliskich jeszcze przed 1 listopada, jeżdżąc od cmentarza do cmentarza, co generuje dodatkowe obciążenie dróg. W związku ze wzrostem potencjalnego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego policja w Krakowie rozpoczęła masowe kontrole kierowców. Akcja trwała od piątku, 25 października do poniedziałku, 28 października.

Podczas weekendowej akcji mundurowi skontrolowali 11000 kierujących, nakładając 523 mandaty karne za popełnione wykroczenia. W 208 przypadkach kontrole zakończyły się pouczeniem natomiast wobec 59 kierowców sporządzona została dokumentacja, która wraz z wnioskiem o ukaranie zostanie przekazana do sądu. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 30 osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz 1 kierowcę, który znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę odpowiedzialność na drodze. Pamiętajmy, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest nie tyko przestępstwem, ale przede wszystkim zagraża życiu i zdrowiu naszemu oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nie ryzykujmy swojego życia i życia innych! - przestrzega policja.

