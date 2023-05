Matura 2023 język angielski poziom podstawowy 5 maja 2023. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi!

Matura 2023 angielski odpowiedzi, zadania, arkusze CKE

Matura 2023: język angielski poziom podstawowy. W piątek, 5 maja maturzyści przystąpią do matury 2023 z języka angielskiego. To drugi dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2023 z języka angielskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze 2023 z angielskiego na poziomie podstawowym?

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. Jednak na klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać. Same arkusze zadań CKE z matury 2023 z angielskiego opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zobacz: Przecieki z matury. CKE ma dość! Arkusze maturalne w paczkach z nadajnikami. Maturzyści już nie dowiedzą się, co będzie na maturze?

A jakie zadania były na maturze próbnej z języka angielskiego? Sprawdźcie. W tym miejscu pojawią się arkusze zdań, pytania i odpowiedzi z matury 2022 z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Matura 2022. Poniżej w galerii zdjęć znajdziesz sugerowane odpowiedzi z języka angielskiego na próbnej maturze 2022.