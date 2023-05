Matura 2023: matematyka rozszerzona formuła 2023. Tu arkusze CKE, pytania, odpowiedzi z matematyki [FORMUŁA 2023]

Matura 2023: matematyka rozszerzona formuła 2023. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [12.05.2023]

Matura 2023: matematyka rozszerzona formuła 2023. W piątek, 12 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2023 z matematyki w formule 2023. Matura z matematyki rozszerzonej jest kolejnym egzaminem dodatkowym, na który w tym roku zdecydowało się ok. 76,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. To siódmy dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2023 z matematyki rozszerzonej w formule 2023? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań?

Znamy już pierwsze informacje od maturzystów o tym, co było w arkuszu CKE z matematyki rozszerzonej. Jak wynika z pierwszych relacji zdających, na maturze rozszerzonej z matematyki rozszerzonej były m.in. zadanie dotyczące prawdopodobieństwa. Było prawdopodobieństwo na kulach. Że jest 7 kul, pięć białych i dwie czarne. Losujemy jednocześnie dwie kule bez zwracania. Następnie z pozostałych jeszcze jedną kulę. I obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli w drugim losowaniu.

Pojawiła się także zadanie z Tomkiem. Według relacji zdających, poprawna odpowiedź to: 1/64.

Niektórzy maturzyści dopytują także o rezultat w równaniu trygonometrycznym.

Większość odpowiedziała, że poprawny wynik to: sin2x=1/2

Czekamy aż CKE opublikuje arkusze z maturą 2023 z matematyki (formuła 2015 i formuła 2023). Zachęcamy do sprawdzenia, co pojawiło się na rozszerzonej maturze z matematyki w ubiegłym roku. KLIKNIJ w poniższą galerię!

Matura 2023: matematyka rozszerzona formuła 2023. Tu znajdziesz Arkusz CKE i odpowiedzi [12 MAJA 2023]

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2023 z matematyk rozszerzonej formuła 2023. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zadania z matury z matematyki rozszerzonej rozwiązuje dla "Super Expressu" nasz ekspert, Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku, który od lat pomaga uczniom w przygotowaniach do matury za pośrednictwem swojej strony www.jakzdacmaturezmatematyki.pl.

Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe. Jednak na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

