Matura 2025 historia sztuki - odpowiedzi i rozwiązania zadań z arkusza CKE 14.05.2025

Matura 2025 historia sztuki. Co było w arkuszu CKE?

Egzamin maturalny z historii sztuki tradycyjnie wzbudza emocje wśród abiturientów. To przedmiot, który wymaga nie tylko wiedzy, ale również umiejętności analizy i interpretacji dzieł sztuki. Tegoroczna matura nie była wyjątkiem.

Historia sztuki to przedmiot dodatkowy, co oznacza, że maturzyści mogą wybrać maksymalnie pięć takich przedmiotów, ale obowiązkowo muszą przystąpić do jednego na poziomie rozszerzonym. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), do matury z tego przedmiotu podeszło 3770 uczniów. Egzamin trwał 180 minut i zakończył się o godzinie 17:00.

Co konkretnie znalazło się w arkuszach CKE na maturze 2025 z historii sztuki? Na to pytanie czekają z niecierpliwością wszyscy maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu. Poniżej znajdują się arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Uwaga! Mogą być one błędne - to tylko sugestia odpowiedzi.