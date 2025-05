Matura 2025: angielski rozszerzony. "Powodzenia CKE w znalezieniu mnie". Arkusze hulają w sieci RELACJA NA ŻYWO 8.05.2025

Matura 2025: rozszerzony angielski. Wszystkie ODPOWIEDZI; pełny arkusz cke PDF, JPG gotowe do pobrania. Tylko nowa formuła 2023

Matura 2025. Trwa egzaminacyjny maraton. Za nami j. polski, matematyka i j. angielski na poziomie podstawowym. Dziś (czwartek, 8.05) egzamin pisemny z j. angielskiego na poziomie rozszerzony. "Czwartego dnia #matura2025 (8.05) o 9:00 ponad 212 tys. osób przystąpi do egzaminu z j. angielskiego jako przedmiotu dodatkowego: ponad 204 tys. na poziomie rozszerzonym i ponad 8 tys. - na dwujęzycznym" - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. W tym artykule znajdziecie odpowiedzi, rozwiazania oraz arkusze CKE. I znowu po godzinie 9 na platformie X pojawił się arkusze egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zna sytuację i niezmiennie podkreśla, że do wycieku arkuszy egzaminacyjnych nie doszło przed godziną 9, a dopiero po rozpoczęciu egzaminu. "Pierwsze zdjęcia kolejnych stron arkusza zostały opublikowane na jednym z serwisów społecznościowych po godzinie rozpoczęcia egzaminu. Najprawdopodobniej zostały one wykonane przez zdającego, który wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne" - informuje CKE.

Matura 2025 - to trzeba wiedzieć

Matura 2025. Egzaminy pisemne potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta, oprócz egzaminów obowiązkowych, musi przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.

MATURA 2025: język angielski na poziomie rozszerzonym NOWA FORMUŁA 2023, STARA FORMUŁA 2015. RELACJA NA ŻYWO, 8 maja 2025:

Matura 2025: harmonogram egzaminów

9 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – biologia (poziom rozszerzony)

14:00 – filozofia (poziom rozszerzony)

12 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

13 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

14 maja 2025 r. (środa):

9:00 – informatyka (poziom rozszerzony)

14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

15 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – geografia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

16 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – chemia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – historia (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny)

20 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – fizyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

21 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język polski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny)

22 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

