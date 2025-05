Rozprawka i list do gazety na maturze z angielskiego rozszerzonego 8.05.2025. Znamy tematy!

Matura rozszerzona z angielskiego 2025 – przeciek arkusza i temat wypracowania

Matura 2025 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczął się w środę, 8 maja, o godzinie 9:00 i potrwa 150 minut. Mimo że uczniowie nadal piszą test, w internecie – a konkretnie na platformie X – już krążą zdjęcia arkusza CKE. To kolejny przypadek, gdy materiały egzaminacyjne pojawiają się w sieci tuż po rozpoczęciu matury.

Szczególną uwagę maturzystów przykuło zadanie otwarte za 13 punktów, w którym należało napisać wypowiedź pisemną na jeden z dwóch tematów. Uczniowie mieli do wyboru formę rozprawki lub listu formalnego.

Oto cała treść polecenia:

Zadanie 10. (0–13)

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat wybrany przez Ciebie. Zakreśl jego numer.

1. W dobie nowoczesnych technologii pojawił się pomysł, aby zajęcia na uczelniach odbywały się wyłącznie w trybie online. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony tego rozwiązania.

2. Obecnie większość ludzi nie zna bliżej swoich sąsiadów. Napisz list do gazety anglojęzycznej, w którym omówisz korzyści płynące z budowania relacji z sąsiadami oraz przedstawisz swój pomysł na akcję, która byłaby okazją do sąsiedzkich spotkań.

W arkuszu pojawiły się również zadania gramatyczne, m.in. wymagające uzupełnienia zdań. Przykłady to:

9.1. Since we (be/not/inform) the change of location yesterday, we won't be able to get there on time.

9.2. It is common knowledge that rising temperatures have been responsible for melting polar ice caps for quite some time, and the process (be/likely/continue).

9.3. I think we should stop (talk/Peter/idea). We have spent plenty of time discussing it. Let's see what other people have suggested.

9.4. If I were one of the organizers, I (deal/problem) first thing tomorrow morning.

