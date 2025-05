Matura 2025: ROSYJSKI odpowiedzi do wszystkich zadań do ściągnięcia. Pełny arkusz CKE (nowa formuła 2023) 7.05.2025

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Matura 2025: język ROSYJSKI poziom podstawowy. NOWA FORMUŁA 2023. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi do wszystkich pytań znajdujących się w arkuszu CKE z języka rosyjskiego (nowa formuła). Pamiętajcie, że są to sugerowane odpowiedzi. Sprawdź, czy zdałeś maturę z rosyjskiego. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.

Matura 2025 rosyjski 07.05.2025: Arkusze CKE, odpowiedzi. Co na maturze z rosyjskiego?

Przypominamy, że egzaminy pisemne potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja. Egzamin z j. rosyjskiego na poziomie rozszerzonym w poniedziałek 12 maja o godzinie 14.

Matura 2025: Odpowiedzi i pełny arkusz CKE do ściągnięcia. Sprawdź, czy zdałeś! [RELACJA NA ŻYWO 7 maja 2025] nowa formuła 2023, stara formuła 2015

