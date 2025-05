Matura 2025 włoski 7.05.2025. ODPOWIEDZI, arkusze CKE, rozwiązania zadań [Formuła 2023]

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Matura 2025: włoski poziom podstawowy. W środę, 7 maja 2025, o godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli kolejny dzień maturalnych zmagań. Teraz zmierzyli się m.in. z arkuszem CKE z włoskiego na poziomie podstawowym. Jakie pytania i zadania znalazły się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na maturze 2025 z włoskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze 2025 z języka włoskiego na poziomie podstawowym? W naszym materiale to wszystko sprawdzicie.

Przypominamy, że egzaminy pisemne potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja.

Poniżej publikujemy arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi!

Kiedy poznamy wyniki matury 2025?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała już oficjalną datę ogłoszenia wyników matur 2025. Będą one dostępne online we wtorek, 8 lipca 2025 roku po godzinie 8:30.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych?

Wyniki matur 2025 będzie można sprawdzić online na stronie internetowej Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU). Dostęp do wyników egzaminów maturalnych będzie możliwy po zalogowaniu się numerem PESEL i hasłem otrzymanym w szkole. Jeśli zapomnisz lub nie zanotujesz tego hasła, nic straconego. Po wybraniu opcji „nie pamiętam hasła” na Twój adres e-mail zostanie wysłany kod generujący nowe hasło. Są też inne sposoby. Zalogujesz się w systemie ZIU:

skanując kod QR za pomocą bezpłatnej aplikacji mObywatel 2.0, zainstalowanej na smartfonie z systemem iOS lub Android,

używając profilu zaufanego (logowanie hasłem lub za pomocą bankowości elektronicznej),

korzystając z bankowości elektronicznej (opcja dostępna obecnie dla czternastu banków),

za pomocą e-Dowodu i aplikacji mobilnej lub komputera z czytnikiem.